На чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах завершилась смешанная эстафета, которую выиграла сборная Украины.

Первое место с результатом 1:11:32.1 взяли Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный, которые на четверых использовали девять дополнительных патронов.

За оставшиеся медали после последнего огневого рубежа развернулась борьба между тремя командами, и Карим Халили вырвал для России серебро. Вместе с ним бежали Кристина Резцова, Виктория Сливко и Эдуард Латыпов. Российские биатлонисты девять раз воспользовались дополнительными патронами и отстали на 32.2 секунды.

Третье место – у норвежцев Осне Скреде, Иды Лиен, Сиверта Баккена и Александра Андерсена. Они взяли всего три доппатрона и проиграли украинцам 33.7 секунды. Четвертыми стали белорусы.

В трех предыдущих гонках Россия завоевала одну медаль – Евгения Павлова взяла золото суперспринта.

На турнире осталось разыграть награды в спринтах и гонках преследования.

Обзор сингл-микста ЧЕ, в котором Россия потеряла обойму и шансы на медаль, а Украина взяла бронзу

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