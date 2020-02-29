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Нойнер, Чудов и Домрачева. Где сейчас биатлонные легенды 10-х?
Квизы
Мы видели их совсем недавно, но так только кажется.
Первый выпуск про биатлонных легенд нулевых усилил ностальгию. Времена Бьорндалена, Пуаре и других звезд были но-настоящему славными. В новом выпуске будут звезды чуть помоложе. Они разрывали трассы Рупольдинга, Поклюки и Антхольца.
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