Нойнер, Чудов и Домрачева. Где сейчас биатлонные легенды 10-х?

Квизы

Первый выпуск про биатлонных легенд нулевых усилил ностальгию. Времена Бьорндалена, Пуаре и других звезд были но-настоящему славными. В новом выпуске будут звезды чуть помоложе. Они разрывали трассы Рупольдинга, Поклюки и Антхольца.

Телеграм-канал Дмитрия Панферова: биатлон там не ищите

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