Биатлонист сборной России Матвей Елисеев стал чемпионом Европы-2020 в спринте.

Он допустил один промах и показал результат 23:46.4 минуты. Серебро забрал Андрей Расторгуев из Латвии, который проиграл Матвею 4.1 секунды. Бронза – у норвежца Александера Фьелд Андерсена, уступившего лидеру 25.5 секунды.

Еще трое русских биатлонистов забрались в топ-11. Карим Халили стал восьмым, Кирилл Стрельцов – девятым, Никита Поршнев – 11-м.

В женском спринте победила шведка Элизабет Хогберг. С одним штрафным кругом она финишировала с результатом 22:39.6 минуты.

Норвежка Ида Льен осталась с серебряной медалью и отставанием в 14.4 секунды. Ирина Кривко из Белоруссии завоевала бронзовую награду и уступила победительнице 15.9 секунды.

Кристина Резцова из России заняла четвертое место. С чистой работой на двух рубежах она проиграла лидеру 20.2 секунды. В цветы заехали две представительницы украинской сборной – Анастасия Меркушина стала шестой, Валентина Семеренко – седьмой.

1 марта в белорусских Раубичах на ЧЕ пройдут гонки преследования.

В 12:30 по московскому времени стартует мужской пасьют, в 14:30 мск – женский.

Украина выиграла смешанную эстафету на ЧЕ, Россия – вторая, Норвегия дисквалифицирована

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