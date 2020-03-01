Биатлонист сборной Белоруссии Сергей Бочарников стал чемпионом Европы-2020 в гонке преследования.

Он стартовал под пятым номером в 27 секундах отставания. Бочарников с двумя штрафными кругами показал результат 35:03.9 минуты.

Остальные места на пьедестале заняли норвежские спортсмены. Серебро взял Стурла Холм Лагрейд с проигрышем в 6.5 секунды, бронза – у Сиверта Гутторма Баккена, +23.9 секунды. У обоих скандинавов два промаха на стрельбе.

У сборной России пятеро биатлонистов в топ-14. Карим Халили остался шестым, чемпион спринта Матвей Елисеев – седьмой, Никита Поршнев – восьмой, Эдуард Латыпов – 12-й, Кирилл Стрельцов – 14-й.

Сергей Бочарников стал двукратным чемпионом Европы-2020 в Раубичах. Также белорус завоевал золото в суперспринте.

ЧЕ-2020 завершится сегодня, 1 марта, гонкой преследования у девушек. Пасьют стартует в 14:30 по московскому времени.

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