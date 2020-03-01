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Бочарников взял второе золото ЧЕ, у России 5 мест в топ-14 пасьюта
Плотно, высоко, но без медалей.
Биатлонист сборной Белоруссии Сергей Бочарников стал чемпионом Европы-2020 в гонке преследования.
Он стартовал под пятым номером в 27 секундах отставания. Бочарников с двумя штрафными кругами показал результат 35:03.9 минуты.
Остальные места на пьедестале заняли норвежские спортсмены. Серебро взял Стурла Холм Лагрейд с проигрышем в 6.5 секунды, бронза – у Сиверта Гутторма Баккена, +23.9 секунды. У обоих скандинавов два промаха на стрельбе.
У сборной России пятеро биатлонистов в топ-14. Карим Халили остался шестым, чемпион спринта Матвей Елисеев – седьмой, Никита Поршнев – восьмой, Эдуард Латыпов – 12-й, Кирилл Стрельцов – 14-й.
- Сергей Бочарников стал двукратным чемпионом Европы-2020 в Раубичах. Также белорус завоевал золото в суперспринте.
- ЧЕ-2020 завершится сегодня, 1 марта, гонкой преследования у девушек. Пасьют стартует в 14:30 по московскому времени.
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