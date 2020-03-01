Биатлонистка сборной Белоруссии Елена Кручинкина стала чемпионкой Европы-2020. Она победила в гонке преследования в Раубичах.

Кручинкина финишировала с результатом 29:21.1 минуты. Она начала пасьют под 11-м стартовым номером и не допустила ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

Кристина Резцова из России выиграла серебряную медаль. Дочь Анфисы зашла на два круга и уступила белорусской сопернице 17.6 секунды.

Бронза – у чемпионки спринта, шведки Элизабет Хёгберг. Она дважды промахнулась на финальной стойке и с тремя штрафными кругами проиграла лидеру 35.1 секунды.

Анастасия Меркушина из Украины заняла пятое место, Ирина Кривко из Белоруссии – шестая.

Биатлонистка сборной России Ульяна Кайшева с 23-го места в спринте поднялась на седьмое в пасьюте, Екатерина Глазырина пришла на финиш 14-й.

Белоруссия сделала на домашней трассе золотой дубль. В мужском преследовании золото взял Сергей Бочарников.

Бочарников прилетел к финишу пулей и стал чемпионом Европы-2020 в гонке преследования

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