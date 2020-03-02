CAS обязал МОК объяснить поддельные подписи российских биатлонисток в допинговом деле

Спортивный арбитражный суд потребовал Международный олимпийский комитет дать объяснения по поддельным подписям Зайцевой, Романовой и Вилухиной в допинговом деле.

В ноябре 2017 года уже завершившие карьеру спортсменки были пожизненно дисквалифицированы МОК в ходе разбирательств по делу Родченкова, их результаты на ОИ-2014 в Сочи были аннулированы – девушки завоевали серебро в командной эстафете. У Вилухиной отобрали серебро спринта. Спортсменки более двух лет назад подали апелляцию на решение МОК, но CAS только сегодня, 2 марта, начал рассмотрение дела.

Адвокат россиянок Алексей Панчич в ходе слушаний заявил, что подписи биатлонисток в письменных показаниях Родченкова, являющихся основой доказательной базы в обвинении, – подделка. «Панель арбитров CAS приняла заявление о поддельных подписях в документах МОК и поручила олимпийскому комитету в течение суток дать свои объяснения», – цитирует ТАСС источник, знакомый с ходом разбирательства.

Из-за коронавируса CAS закрыл для прессы слушания по делам россиянок.

У всех участников процесса изъяли мобильные телефоны.

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