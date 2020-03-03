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Зайцева на слушании в CAS: «Никогда не принимала допинг. Не люблю людей, которые этим занимаются»
Вернут ли Ольге и другим россиянкам сочинское серебро?
Российская биатлонистка Ольга Зайцева в ходе слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) заявила, что не причастна к употреблению допинга.
«Я никогда не принимала допинг. И не люблю людей, которые этим занимаются», – приводит слова Зайцевой ТАСС.
Ранее российские биатлонистки Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи.
- Все три спортсменки лишены серебряной медали в эстафетной гонке. Вилухина лишилась серебра за второе место в спринте.
- Зайцева, Вилухина и Романова на данный момент уже завершили профессиональные карьеры.
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