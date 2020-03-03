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МОК признал подписи Родченкова по делу российских биатлонисток поддельными
Справедливость восторжествует?
Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не подписывал свидетельства, представленные по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Об этом заявил адвокат спортсменок Алексей Панич.
Слушания по делам биатлонисток прошли в Лозанне в понедельник и вторник. Спортсменки, которые уже завершили профессиональные карьеры, не согласны с решением признать их виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года. В ноябре 2017 года они были дисквалифицированы пожизненно, а их результаты на Играх в Сочи были аннулированы.
«В качестве ответа был предоставлен некий новый документ за подписью Родченкова. Нам предоставили только часть этого документа, что нас не очень устраивает, но такова процедура в Спортивном арбитражном суде (CAS). Насколько мы понимаем, помимо текста, который был нам предоставлен, была также страница, на которой имеется нотариальное заверение подписи Родченкова, соответственно, панели необходимо будет рассмотреть полный документ. В нем признается, что господин Родченков не подписывал ни одного из аффидевитов, которые были представлены. Наши подозрения и экспертные заявления оказались правильными – Родченков не подписывал этих документов», – цитирует Панича ТАСС.
В Китае 3 года назад тоже был свой Родченков. Для допинг-скандала, как в России, не хватило фактов
- Из-за коронавируса CAS закрыл для прессы слушания по делам россиянок.
- У всех участников процесса изъяли мобильные телефоны.