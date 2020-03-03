Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не подписывал свидетельства, представленные по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Об этом заявил адвокат спортсменок Алексей Панич.

Слушания по делам биатлонисток прошли в Лозанне в понедельник и вторник. Спортсменки, которые уже завершили профессиональные карьеры, не согласны с решением признать их виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года. В ноябре 2017 года они были дисквалифицированы пожизненно, а их результаты на Играх в Сочи были аннулированы.

«В качестве ответа был предоставлен некий новый документ за подписью Родченкова. Нам предоставили только часть этого документа, что нас не очень устраивает, но такова процедура в Спортивном арбитражном суде (CAS). Насколько мы понимаем, помимо текста, который был нам предоставлен, была также страница, на которой имеется нотариальное заверение подписи Родченкова, соответственно, панели необходимо будет рассмотреть полный документ. В нем признается, что господин Родченков не подписывал ни одного из аффидевитов, которые были представлены. Наши подозрения и экспертные заявления оказались правильными – Родченков не подписывал этих документов», – цитирует Панича ТАСС.

В Китае 3 года назад тоже был свой Родченков. Для допинг-скандала, как в России, не хватило фактов

Из-за коронавируса CAS закрыл для прессы слушания по делам россиянок.

У всех участников процесса изъяли мобильные телефоны.

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