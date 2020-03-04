С чего начались обвинения в подделке подписей Родченкова

Медийная бомба прогремела 2 марта: адвокат Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой в CAS Алексей Панич заявил, что МОК предоставил доказательства по допинговым делам биатлонисток с поддельными подписями экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Мы сравнивали подписи с другими подписями господина Родченкова, которые были получены в московской лаборатории, где он ранее работал директором. Мы получили много образцов его подписей – более ста, хотя для проведения экспертизы обычно требуется порядка двух десятков образцов».

Сторона защиты привлекла к работе одного из лучших английских экспертов-почерковедов с 40 летним опытом работы, выступавшего в судах Великобритании и других государств. Он пришел к выводу о поддельности подписей Родченкова: ключевые доказательства – аффидевиты информатора ВАДА, ряд подписей на них вызвал подозрения, поэтому перед очередным судебным заседанием команда Панича попросила экспертов оценить данные подписи.

«Российские и английские эксперты-почерковеды пришли к выводу, что все, абсолютно все подписи Родченкова на аффидевитах являются поддельными. И такой же вывод был сделан Group-IB. Сегодня мы сделали заявление, что подписи являются поддельными, и эти доказательства были приняты к рассмотрению», – добавил Панич.

Что решили в Group-IB

В тот же день Лаборатория компьютерной криминалистики Group-IB выпустила следующее заявление, в котором указывалось, что представленные документы – разные с криминалистической точки зрения. У них отличаются метаданные: размер файлов, версия PDF, в которой были созданы документы, и прочее.

«Но при этом в ходе криминалистического анализа элементов файлов и сравнения документов удалось обнаружить, что на странице 16 PDF-файла «Exhibit 43 – Affidavit of Dr. Grigory M. Rodchenkov» от 12 ноября и странице 6 PDF-файла «Exhibit R-64 – Affidavit of Dr. Grigory M. Rodchenkov» от 22 февраля присутствуют полностью идентичные с точки зрения компьютерной криминалистики извлекаемые элементы – изображения с подписью», – говорится в заявлении.

Григорий РодченковСпорт-Экспресс

Заместитель руководителя лаборатории Сергей Никитин чуть позже объяснил нестыковки: «Изображения имеют одинаковый размер, формат и хеш-сумму – уникальный идентификатор файла. Оба изображения с подписью отчуждаемы, то есть могут быть скопированы и извлечены из файлов. Безусловно, человек может подписываться одинаково, однако сканы подписей всегда будут немного разные. Если изображения с подписью полностью совпадают, скорее всего, это значит, что одно и то же изображение просто вставили в разные документы или скопировали из одного файла в другой».

Панич заявил, что МОК признали доводы по подписям, а потом опроверг это

На следующий день адвокат биатлонисток заявил о признании МОК, что подписи Родченкова поддельные. «В качестве ответа был предоставлен некий новый документ за подписью Родченкова. Нам предоставили только часть этого документа, что нас не очень устраивает, но такова процедура в CAS. Насколько мы понимаем, помимо текста, который нам предоставлен, была также страница, на которой имеется нотариальное заверение подписи Родченкова, соответственно, судейской панели необходимо будет рассмотреть полный документ.

Мы же, посмотрев то, чтобы было предоставлено, видим, что, во-первых, в этом документе признается тот факт, что господин Родченков не подписывал ни одного из аффидевитов, которые были представлены: то есть наши подозрения и экспертные заявления оказались правильными – Родченков не подписывал этих документов. Во-вторых, Родченков заявил, что он давал согласие на использование его электронных подписей, но дело в том, что такое заявление находится в прямом противоречии с тем, что сказали эксперты».

Ольга Зайцева, Яна Романова, Екатерина Шумилова и Ольга ВилухинаGetty Images

CAS поручил МОК в течение суток объяснить происхождение подписей и, казалось, что обвинение разваливается, но приподнятое настроение в русских медиа царило недолго.

Уже в ночь на 4 марта МОК заявил ТАСС, что Родченков прислал письмо, где заявляет о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам экс-биатлонисток. А днем пошел на попятную и сам Панич, заявив, что его слова неверно интерпретировали: «Я заметил, что некоторые СМИ опубликовали неверную информацию со ссылкой на мой комментарий в отношении нового показания Родченкова, представленного в ходе слушания.

Они утверждают, что МОК признал, что подписи Родченкова были подделаны. Хотел бы подчеркнуть, что я никогда не давал такого заявления. Я просто сказал, что МОК представил новое свидетельство Родченкова. Когда я увидел эти публикации, я связался с соответствующими СМИ и указал, что эта информация неверна, и я никогда не говорил этого. Не могу исключить, что это заявление еще может появиться в прессе. Я, конечно, продолжу информировать СМИ, что эта информация неверна».

Позднее Панич вновь заявил, что сомнения в подлинности подписей информатора ВАДА есть: «В заявлении Родченкова говорится, что он самостоятельно не подписывал все те девять документов, которые были представлены. Он указал на то, что они были подписаны его электронной подписью с его согласия.

Но это заявление не соответствует выводам экспертов, которые установили, что на семи документах из девяти подпись Родченкова пыталось копировать другое лицо, то есть там не использовалась электронная подпись. Более того, эксперты сомневаются в подлинности даже электронных подписей Родченкова».

Обвинения Родченкова – главные доказательства обвинения?

Ключевые, но не единственные. Во-первых, девушки присутствовали в списке «Дюшес», который исследовала комиссия Дениса Освальда, на крышках их допинг-проб присутствуют характерные царапины, а в одной из проб Зайцевой нашли ДНК других людей.

Все это не означает, что шансов на успешную апелляцию у русских спортсменок нет. Примерно с таким же набором обвинений CAS удовлетворил апелляцию 28 спортсменов из России в январе 2018 года. Какое решение примут сейчас, станет известно ориентировочно через 2-3 недели.

Зайцева на слушании в CAS: «Никогда не принимала допинг. Не люблю людей, которые этим занимаются»

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