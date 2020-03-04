Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которое было рассмотрено в CAS.

«Странная история, там вроде как пришла нотариально заверенная бумага, что, дескать, у Родченкова все подписи правильные. То, что он мошенник и плут, это мы все знали, теперь об этом узнает весь мир и вся Европа. Я не очень верю, честно говоря, в то, был ли мальчик, жив ли он, где он сейчас, кто те люди, которые дают заключение, что это его подписи. Со стороны обвинения много несостыковок и что-то с этим нужно делать, мы будем ждать решения суда в отношении сильно переживающих биатлонисток – Зайцевой, Вилухиной и Романовой.

Как отреагирует CAS на хитросплетения мошенника? Посмотрим, надеюсь, что мощная поддержка государства поможет вернуть нам доверие. Без косых взглядов никуда, в современном XXI веке, если ты запятнан, то отношение будет предвзятым. Посмотрим, что выйдет из работы адвокатов, она очень серьезная. Допингистов у нас хватает, но есть люди, которые пострадали просто заодно», – цитирует Губерниева «Матч ТВ».

В CAS была рассмотрена апелляция спортсменок на лишение медалей Сочи-2014.

Адвокаты биатлонисток настаивают, что подписи Григория Родченкова на бумагах – поддельные.

Зайцева на слушании в CAS: «Никогда не принимала допинг. Не люблю людей, которые этим занимаются»

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