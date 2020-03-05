Норвежский биатлонист Уле-Айнар Бьорндален рассказал, что за последние 10 лет его телефон прослушивали как минимум четырежды.

«Мой телефон прослушивали четыре раза. Последний раз я обнаружил это полтора года назад, а в первый раз – лет 10 назад. Тогда я прекрасно выступал и в тот период обнаружил, что часть моих разговоров перехватывают. Это происходило в трех странах, в том числе в Норвегии.

Я видел, что пишут в СМИ – они публиковали информацию, которая не должна была там оказаться. Сейчас я спокоен за то, что есть у меня в телефоне», – рассказал скандинавский биатлонист TV2.

44-летний норвежец завершил карьеру весной 2018 года.

Бьорндален – 20-кратный чемпион мира, победитель шести Кубков мира.

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