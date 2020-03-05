Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что в обыске в номерах Александра Логинова и Александра Касперовича виноват четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. Легендарный спортсмен все отрицает.

Губерниев сообщил, что сотрудница Международного союза биатлонистов Сара Фуссек-Хаккарайнен при обращении в полицию ссылалась на Тихонова. «Девушка, которая писала донос на Логинова на чемпионате мира по биатлону, опиралась на слова Александра Тихонова! Копии документов из Италии у меня на руках, фрагменты опубликую сегодня! Доки официальные!» – написал Дмитрий в собственном телеграм-канале.

«Я никогда в жизни не видел ее [Фуссек-Хаккарайнен] и понятия не имею, как она выглядит. С Александром Касперовичем я физически не виделся на чемпионате мира. К Логинову я не подходил абсолютно. Губерниев просто пытается укусить того, кого укусить невозможно, вот и все. Он лишний раз хочет накинуть. Губерниев – болван, который на 30-40% развалил наш биатлон со своей командой», – цитирует Тихонова РИА «Новости».

Обыски у Логинова и Касперовича произошли ранним утром 22 февраля во время ЧМ, из-за расследований биатлонист снялся с масс-старта.

Уголовное дело было открыто из-за наличия у Касперовича чужой аккредитации – в полиции посчитали, что он мог провозить на чемпионат мира запрещенные препараты.

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