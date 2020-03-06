В номерах российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича не найдено никаких улик против спортсмена.

Обыски у Логинова и Касперовича произошли ранним утром 22 февраля. Уголовное дело было открыто из-за наличия у Касперовича чужой аккредитации и прошлой допинговой истории биатлониста – в полиции посчитали, что он мог провозить на чемпионат мира запрещенные препараты.

«Представители итальянского корпуса карабинеров в беседе с нашими дипломатами подтвердили, что по результатам оперативных мероприятий явных улик в отношении российского атлета не обнаружено. В связи с тем, что предварительное расследование в отношении наших спортсменов на территории Италии продолжается, мы призываем итальянские власти к неукоснительному соблюдению законных прав и интересов российских спортсменов и представителей нашей сборной», – цитирует РИА «Новости» представителя МИД РФ Марию Захарову.

Биатлонист и его личный тренер подадут иск к и.о. антидопингового менеджера IBU Саре Фуссек-Хаккарайнен.

Именно она сообщила в полицию Антхольца, что тренер Логинова находится на ЧМ-2020 по чужой аккредитации и может быть причастен к распространению допинга.

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