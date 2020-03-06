Getty Images

Драчев: «Логинов и сборная России – самые чистые в мире»

Драчев: «Логинов и сборная России – самые чистые в мире»
Р-Спорт

1 час назадОбновлено 42 мин. назад

Нужно быть сумасшедшим, чтобы употреблять допинг при таком контроле, считает президент СБР.

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев был уверен изначально, что при обыске номера Александра Логинова в Италии ничего не обнаружат.

«Мы ждем официально этой информации: не на словах, а заверенный документ, письмо от тех людей, кто приезжал. После этого будем готовы принимать адекватные миры. Мы не сомневались, что все чисто даже и до этого заявления. Александр, да и вся команда, на данный момент, самые чистые в мире. Только сумасшедший может что-то употреблять при таком жестком контроле, когда у нас каждый день проводят сдачи тестов.

Решение ворваться в отель не то чтобы необоснованно, мы просто были шокированы произошедшими событиями. Конечно, такие мероприятия, если и делаются, то не просто после заявления обычных людей», – сказал Драчев «Р-Спорт».

  • Обыск был произведен утром 22 февраля, перед стартом мужской эстафеты. Впоследствии Логинов не вышел на масс-старт.
  • 6 марта полиция Италии подтвердила, что явных улик в отношении биатлониста и его тренера Александра Касперовича не обнаружено.

Пока Логинова травят, Йохауг обижается на комментарии. Про допинг норвежцев почти забыли

Eurosport в телеграме

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

По теме