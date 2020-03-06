Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев был уверен изначально, что при обыске номера Александра Логинова в Италии ничего не обнаружат.

«Мы ждем официально этой информации: не на словах, а заверенный документ, письмо от тех людей, кто приезжал. После этого будем готовы принимать адекватные миры. Мы не сомневались, что все чисто даже и до этого заявления. Александр, да и вся команда, на данный момент, самые чистые в мире. Только сумасшедший может что-то употреблять при таком жестком контроле, когда у нас каждый день проводят сдачи тестов.

Решение ворваться в отель не то чтобы необоснованно, мы просто были шокированы произошедшими событиями. Конечно, такие мероприятия, если и делаются, то не просто после заявления обычных людей», – сказал Драчев «Р-Спорт».

Обыск был произведен утром 22 февраля, перед стартом мужской эстафеты. Впоследствии Логинов не вышел на масс-старт.

6 марта полиция Италии подтвердила, что явных улик в отношении биатлониста и его тренера Александра Касперовича не обнаружено.

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