Бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов прокомментировал слова Александра Логинова о том, что он раздумывает над завершением карьеры.

«Логинов говорил о возможном завершении карьеры по окончании сезона? У меня в двух машинах висят кнуты, я ими зарабатывал деньги со школьного возраста, когда пас табуны. Один раз на спор я одному мужчине с одного удара распорол кожаный пиджак, как саблей. Так вот, если Шура захочет закончить, я найду его где угодно и накажу таким кнутом. Силы есть, все есть у парня. Если надо будет, мы с Касперовичем создадим для него все условия.

Саша после сезона обязан отдохнуть. Только они все не умеют правильно отдыхать. Я после сезона уходил в тайгу. Самые великие люди говорили, что на огонь и воду можно смотреть вечно. Я ему такой отдых могу устроить! Биатлонисты даже питаться правильно не умеют. Я за завтраком, обедом и ужином записывал, что съедаю, а не тупо потел на тренировках, как они, безграмотные. Записывал, как у меня печень, как я сходил в туалет, как у меня настроение и прочее. И я в течение двух лет выиграл все возможные медали, хотя разнообразие у нас было маленькое.

Все поколение неблагодарное выросло. Я помню Женю Устюгова. Позвонил Косят Иванов, попросил его посмотреть. А Женя хлесткий такой был, жилистый, понравился. Два года таскали, поворот головы генеральским стал, вместе с корпусом. Потом стал олимпийским чемпионом, никому даже спасибо не сказал. И теперь он один остался, потому что не проявил себя ни как человек, ни как товарищ, ни как личность. И Логинов хоть бы раз позвонил... Мы в кабинете у Кравцова втроем решали его судьбу и поддерживали его все это время», – цитирует Тихонова Sport24.

15 февраля Логинов выиграл золотую медаль в спринте на чемпионате мира в Антхольце.

Затем на Александра обрушилась критика со стороны иностранных спортсменов, и он заявил, что задумался о завершении карьеры.

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