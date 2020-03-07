Бывший президент СБР Александр Тихонов и биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев продолжают перепалку через интернет.

«Жалко видеть, что сейчас происходит с Губерниевым. Про некоторых спортсменов говорят, что поймал звездную болезнь. Мне повезло, у меня ее нет. Мое главное дарование, что я остался самим собой.

Мы же видим, что Губерниев губит биатлон. Такой губошлеп, выглядит чуть лучше меня, хотя на 30 лет моложе. Включаешь телевизор, а он все знает, что и кому сделать. Садится комментировать футбол – тоже все знает. Губерниев не говорит ни о Нуждове, ни о Драчеве, а мы все просираем при них. При мне наша федерация была самая лучшая в мире, завоевали 24 золота за 13 лет.

Мне недавно позвонил главный редактор одного серьезного издания и сказал: «Я тут поднял ваши старые интервью с Губерниевым, это же была сказка! Грамотные вопросы – грамотные ответы». И во что превратился этот Х-образный? Я так говорю, потому что у него ноги кривые. Еще и петь начал! Я пел в Бресте «Песню о земле» Высоцкого, так у меня 20 тысяч ветеранов плакали», – заявил 73-летний Тихонов в интервью Sport24.

Реакция Губерниева не заставила себя ждать. «Ну, Губошлеп я, да! Но кто бы рассказал этому барану, что у меня прямые ноги... А-а-а-а», – написал Дмитрий.

Тихонов – четырехкратный олимпийский чемпион. Он возглавлял СБР с 1996 года по 2008-й.

Губерниев не поехал на этап Кубка мира в Нове-Место из-за вспышки коронавируса и комментирует гонки из Останкино.

Тихонов: «Если Логинов закончит карьеру, найду его где угодно и накажу кнутом»

Подписывайся на нас ВКонтакте