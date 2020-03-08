Биатлонистка пропала в лесу во время пробежки. Ее похитил отшельник, чтобы поженить на сыне

Дыхание сбилось от долгого бега, и дуло винтовки ходило ходуном, никак не желая смотреть в цель. Усатому тинейджеру потребовалось несколько секунд, чтобы унять одышку и прицелиться в оленя, щипавшего травку на опушке. За это время зверь почуял человеческий запах и уставился прямо на 19-летнего Дэниела, хотя тот сидел за кустом в 50 метрах. Раздался резкий хлопок винтовки, и стая птиц с воплями сорвалась с деревьев. Но за секунду до этого, будто предвидя выстрел, несостоявшийся ужин Дэниела сорвался с места и ушел с линии огня лесом. Парень тихо выругался – сегодня опять прилетит от папаши.

52-летний Дон Николс давно разочаровался в обществе. Налоги требуют, за страховку дерут, за продукты дикая переплата, в церкви – лицемеры, в правительстве – мафия. Когда жена умерла, разочаровавшийся Дон взял сына, ружье, палатку и ушел в лес. Но спустя несколько лет, когда мальчик превратился в юношу, у лесного жителя возникла проблема – самцу понадобилась самка. Ответ на вопрос, где ее взять, пришел без долгих раздумий – уже несколько недель недалеко от их лагеря занималась пробежками красивая молодая девчонка.

Кари Свенсон родилась в 1961 году в семье Боба, главы факультета физкультуры Университета Монтаны, и Джанет, медсестры и волонтера лыжного патруля. Так что спорт и лыжи были предначертаны для Кари. С детства она бегала на лыжах, но еще не представляла, что ее жизнью станет биатлон – этого спорта для женщин тогда не существовало.

«В этом спорте было много – я ненавижу это говорить – мужского шовинизма. Потому что он связан со стрельбой, и они не думали, что женщины могут стрелять из винтовок. Италия была далеко позади, просто из-за аспекта мужского шовинизма. Биатлон зародился еще в армии, поэтому в нем доминировали мужчины. Он был основан военными», – рассказывала Кари.

Впервые девушек допустили к биатлону только к 1983 году, хотя некоторые дамы к этому моменту тренировались по семь лет. Сборная США пропустила первый Кубок мира для женщин, но приехала на первый чемпионат мира, который проходил во французском Шамони.

«Другие команды там соревновались друг с другом весь год, поэтому они вроде как знали друг друга. И мы такие приехали, как темные лошадки. Они понятия не имели, кто мы и как будем конкурировать. Думаю, это дало нам преимущество», – вспоминала Кари.

А еще преимущество дали тренировки дыхания – биатлонисты работают над техникой вдохов и выдохов так же кропотливо, как над меткостью и скоростью. Биатлонист до стрельбы выполняет большую физическую нагрузку, в результате которой рефлекторно учащается дыхание – до 40-50 циклов в минуту. В таком состоянии спортсмену трудно задерживать воздух на длительное время. Поэтому обычно гонщик сначала глубоко дышит и делает грубую наводку на мишень, затем не до конца выпускает воздух, задерживает дыхание, прицеливается и нажимает спусковой крючок. Звучит просто, но для эффективной работы требуются часы тренировок.

Первой гонкой Кари Свенсон стала классика на 10 км с тремя огневыми рубежами. С одним штрафным кругом девушка заняла пятое место из 35 участников, проиграв лидеру полторы минуты.

«Четверо русских, а потом я. Это было действительно очень интересно, захватывающе – спортсмены были так вовлечены! А сколько там было стран!» – удивлялась Кари.

В спринте на пять километров Свенсон вновь стала лучшей из сборной США, заняв 13-е место. А затем пришло время для финального события чемпионата мира – эстафеты. Американцы заняли третье место, уступив России и Норвегии, а Кари Свенсон с напарницами стали первыми биатлонистками-медалистками из США.

После завершения биатлонного сезона Кари отправилась в Монтану на гостевое ранчо – там обычно обитают туристы или останавливаются путешественники. А Свенсон тренировалась – бегала по лесу, колола дрова и поднимала тяжести. Вместе с ней поехал друг Алан Голдстейн.

15 июля Кари отправилась на пробежку – уже несколько недель она бегала по одному маршруту через лес. Девушка бежала по чаще и сосредоточилась на контроле дыхания. В какой-то момент она так сконцентрировалась на подсчете вдохов и выдохов, что не заметила, как на ее пути оказался человек с ружьем, направленным прямо ей в грудь. Кари вскрикнула и рванула назад, но путь отрезал еще один мужчина – гораздо моложе и с безобразными молочными усиками.

Дон и Дэниел Николсы привели девушку в свой лагерь и привязали к дереву. Кари была в шоковом состоянии, и медленно до нее начало доходить – ее хотят выдать замуж за деятеля с усиками. На ее возражения сквозь слезы Дон ответил: «Если дать женщине достаточно времени, она полюбит горные склоны так же сильно, как и мы с сынулей». А еще папаша с ружбайкой предупредил невестку, что убьет каждого, кто попытается ее спасти, поэтому, ради спасения других людей, посоветовал ей не звать на помощь.

Алан Голдстейн забеспокоился, когда пробежка Кари затянулась на несколько часов. К вечеру девушка не вернулась, поэтому парень заявил в полицию, и копы экстренно собрали поисковый отряд из 20 человек. Алан вместе с сотрудником их ранчо Джимом Швальбе тоже пошел на поиски в горы. К утру они наткнулись на следы людей – консервные банки, обрывки газет, костровища. Джим предложил вернуться и позвать остальной отряд – так безопаснее, но Алан беспокоился и торопился вперед – он чувствовал: Кари где-то близко. Парень не предполагал, что на него из куста выше по склону целится отлично смазанное охотничье ружье.

Дон приказал сыну зажать рот Кари, а сам взял на мушку гостей. Но девушка вывернулась и закричала, предупреждая друга об опасности. Жених Дэниел запаниковал и выстрелил ей в грудь. Тогда Алан рванул на крики, выбежал на поляну и увидел Кари, привязанную к дереву, с хлещущей кровью из груди. Девушка посмотрела на друга – и в этот момент Дон превратил лицо Алана в кровавую кашу выстрелом в голову. Затем мужик перевел ружье в сторону второго спасателя – Джима, но тот уже несся обратно к лагерю поисковиков.

Дон понял, что дела плохи. Несколько минут он решал, что делать с девчонкой: с такой раной с собой не потащишь, но добивать и брать на душу грех не хотелось. Тогда Николс просто отвязал несостоявшуюся невестку и велел сыну хватать необходимое и сматываться.

Через несколько минут Кари пришла в себя от жуткой боли в груди. Она открыла глаза и увидела тело Алана, чья голова напоминала корзинку фарша. Девушка ощутила, что лежит в чем-то мокром и теплом, попыталась встать, но не смогла и шлепнулась обратно. Пуля вошла ей в грудь чуть ниже ключицы, прошла через легкое и вышла ниже лопатки. Дышать было невыносимо больно, и с каждым выдохом кровь лилась все сильнее. Решение пришло к Кари на интуитивном уровне: она задышала так, будто снова оказалась на биатлонной трассе. Постепенно кровотечение стихло, но боль усиливалась и не давала пошевелиться.

Четыре часа девушка пролежала в кровавой луже, пытаясь контролировать дыхание и не смотреть на труп друга. Наконец, подмога во главе с Джимом Швальбе добралась до жуткой поляны выживальщиков Николосов, и девушку увезли в госпиталь.

Дон и Дэниэл скрывались в лесах пять месяцев, но зимой все равно вынужденно вышли к людям и попались. В мае 1985-го сынок получил 10 лет тюрьмы за похищение и хулиганство. В сентябре того же года папаша Дон отхватил 85 лет строгого режима за похищение, убийство и нападение с отягчающими обстоятельствами. Дэниел вышел досрочно в 1991 году и попал на радары только в 2011-м, когда снова попался и сел в клетку – на этот раз за торговлю наркотиками.

Кари Свенсон восстановилась от ранения и снова занялась биатлоном в 1986-м. Девушка вернула место в сборной США и завоевала четвертое место на чемпионате мира в Осло. После этого она завершила карьеру и поступила на ветеринара. До сих пор Кари работает в клинике Бозмена в Монтане, но жуткие события 15 июля 1984-го ее не отпускают.

«Мы, жертвы, приговорены к пожизненному заключению, а не Дон Николс. Они дали Алану Голдстейну смертный приговор. А мне каждый день приходится жить с кошмарными воспоминаниями. Невозможно забыть о похищении, как меня привязали на цепь, будто животное, прострелили грудь и бросили подыхать рядом с остывающим телом моего друга Алана», – говорила Кари Свенсон.

Дон Николс четыре раза подавал прошение на досрочное освобождение, но каждый раз семья Кари выступала против. Только в апреле 2017 года Николс-старший получил УДО: он отсидел 32 года и вышел из заточения 86-летним никому не нужным стариком.

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