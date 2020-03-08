Президент СБР Владимир Драчев подтвердил косвенную причастность четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова к обыскам у биатлониста Александра Логинова во время ЧМ-2020 в Антхольце.

«К тем фактам, перечисленным Сарой Фуссек-Хаккарайнен, в том числе из интернет-изданий, газет, мнение Александра Тихонова было взято под основу. И на основании его высказываний и фраз, в том числе, и было сфокусировано мнение против Саши Логинова.

Они [IBU] прислали нам письмо, но полностью устраняются от ситуации. Сказали, что ничего плохого не делали. Ждем итогов расследования. Как понимаю, процесс там творческий, изучают телефоны, гаджеты. И пока в Италии расследование не закончится, мы не будем принимать особо никаких действий. Ждем полноценной информации. Все будет зависеть от итогов расследования», – цитирует 54-летнего Драчева «Р-Спорт».

Обыски у Логинова и его личного тренера Александра Касперовича прошли утром перед эстафетой на ЧМ.

Александр не вышел на масс-старт и заявил, что может завершить карьеру.

Сара Фуссек натравила полицию на Логинова. Она уже 10 лет гоняется за русскими лыжниками

Подписывайся на нас ВКонтакте