Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что в 2007 году врач сборной России по биатлону намекнул на использование допинга в команде.

«Странные люди в биатлоне, считающие Польховского тренером-допингистом должны помнить, что начало и расцвет ЭПО и все наши проблемы начались при величайшем президенте СБР в мировой истории Александре Тихонове. Пробы ставить негде!

На чемпионате мира 2007 года по биатлону один доктор при сборной в приватном разговоре со мной бил себя в грудь и говорил, что его методики обнаружить нельзя! Какие методики? Надо было бить в набат и мне в том числе! Кто же тогда знал, что так все серьезно!» – написал Губерниев в телеграм-канале.

Через два года, перед ЧМ-2009, на эритропоэтине попались Екатерина Юрьева, Альбина Ахатова и Дмитрий Ярошенко.

ВАДА запретило России участие в крупных международных соревнованиях под национальным флагом сроком на четыре года. РУСАДА подало в CAS.

Пока Логинова травят, Йохауг обижается на комментарии. Про допинг норвежцев почти забыли

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