Ишмуратова, Ростовцев, Люк. Что стало с легендами биатлона 90-х?

Квизы

Пока вокруг бушует коронавирус и отнимает у болельщиков возможность смотреть на суперзвезд нынешнего спорта, всегда можно окунуться в прошлое. Когда и у России дела в биатлоне шли получше, и Кубок мира был в разы ламповее.

Возможно, вы уже видели два первых квиза этой серии (про лучших из 00-х и 10-х), поэтому сегодня получайте третью – про легенд, которые феерили в 90-е. Ниже только легендарные люди – попробуй угадать всех.

Ссылка на телеграм-канал автора для любителей футбола. Вдруг среди биатлонных фанов есть и такие

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