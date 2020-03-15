Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон выразил надежду, что итальянские полицейские имели серьезные основания для обыска у Александра Логинова во время чемпионата мира в Италии.

«Мало кто будет рад подскочить в 6 утра в день гонки. Могу только выразить надежду, что у полиции были действительно серьезные основания. Это некрасиво по отношению к Логинову, к нам и вообще к спорту», – цитирует Самуэльссона РИА «Новости».

Ранее Самуэльссон неоднократно критиковал российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил.

После победы Логинова в спринте на ЧМ в Италии Самуэльссон заявил, что россиянина «вообще не должно быть на чемпионате мира».

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