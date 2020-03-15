Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что завершивший карьеру французский биатлонист Мартен Фуркад разочаровал его с человеческой точки зрения. Также он раскритиковал норвежца Йоханнеса Бё за высказывания в адрес Александра Логинова.

«После того, как они проявили себя на чемпионате мира, я никому из них не симпатизирую. Я симпатизирую людям благородным, людям, умеющим проигрывать, умеющим вести себя с честью и достоинством. И тот, и другой не проявили себя в этом отношении. Но меня в этой ситуации больше удивил Йоханнес Бё, которого до чемпионата мира я уважал. Как спортсмена и человека, который может вести себя достойно. Но он тоже оступился…

Про Фуркада? Здесь все понятно: он давно разочаровал меня. Человека характеризуют не только его достижения в какой-то области, а, прежде всего, именно человеческие качества. Потому что спортивные соревнования завершаются, уходят в историю, а человека запоминают по его качествам, по его поступкам, по его поведению. Фуркад, а этом отношении на протяжении всей своей карьеры вел себя недостойно. Казалось бы, сегодня надо его хвалить. Все-таки он завершил свои яркие выступления в спорте, и надо ему какие-то дифирамбы петь. А мне не хочется. Потому что он меня разочаровал как человек. Да, карьера блестящая, он завоевал очень много титулов. И все же как человек он оставил огромное разочарование», – цитирует 57-летнего Васильева Sportbox.

Бё выиграл «БХГ» по итогам сезона-2019/20, опередив Фуркада на два балла.

Француз завершил карьеру победой в гонке преследования на этапе в Контиолахти.

Фуркад проиграл восьмой «БХГ» из-за дурацкого правила. Он набрал больше очков, чем Бё

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