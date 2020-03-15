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Васильев: «Как человек Фуркад оставил огромное разочарование»
Знаменитый советский биатлонист не хочет петь дифирамбы завершающему карьеру французу.
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что завершивший карьеру французский биатлонист Мартен Фуркад разочаровал его с человеческой точки зрения. Также он раскритиковал норвежца Йоханнеса Бё за высказывания в адрес Александра Логинова.
«После того, как они проявили себя на чемпионате мира, я никому из них не симпатизирую. Я симпатизирую людям благородным, людям, умеющим проигрывать, умеющим вести себя с честью и достоинством. И тот, и другой не проявили себя в этом отношении. Но меня в этой ситуации больше удивил Йоханнес Бё, которого до чемпионата мира я уважал. Как спортсмена и человека, который может вести себя достойно. Но он тоже оступился…
Про Фуркада? Здесь все понятно: он давно разочаровал меня. Человека характеризуют не только его достижения в какой-то области, а, прежде всего, именно человеческие качества. Потому что спортивные соревнования завершаются, уходят в историю, а человека запоминают по его качествам, по его поступкам, по его поведению. Фуркад, а этом отношении на протяжении всей своей карьеры вел себя недостойно. Казалось бы, сегодня надо его хвалить. Все-таки он завершил свои яркие выступления в спорте, и надо ему какие-то дифирамбы петь. А мне не хочется. Потому что он меня разочаровал как человек. Да, карьера блестящая, он завоевал очень много титулов. И все же как человек он оставил огромное разочарование», – цитирует 57-летнего Васильева Sportbox.
- Бё выиграл «БХГ» по итогам сезона-2019/20, опередив Фуркада на два балла.
- Француз завершил карьеру победой в гонке преследования на этапе в Контиолахти.
Фуркад проиграл восьмой «БХГ» из-за дурацкого правила. Он набрал больше очков, чем Бё