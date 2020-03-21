Тест: узнай биатлонистку топ-20 по фото без экипировки

Биатлонный сезон закончен досрочно, коронавирус парализовал остальные виды спорта, и найти интересные занятия невообразимо трудно.

Но есть и плюсы – биатлонистки забывают о спортивной форме и все чаще появляются в инстаграме в красивой повседневной одежде. Проверь себя: узнаешь девушек из топ-20 без лыж и винтовки?

Другие биатлонные тесты от Eurosport.ru, чтобы развеять скуку:

Биатлонные легенды 2000-х из поколения Уле-Айнара Бьорндалена. Что с ними стало?

Нойнер, Чудов и Домрачева. Где сейчас биатлонные легенды 10-х?

Ишмуратова, Ростовцев, Люк. Что стало с легендами биатлона 90-х?

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме