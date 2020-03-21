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Тест: узнай биатлонистку топ-20 по фото без экипировки
Сезон закончен, и девушки радостно меняют спортивные комбинезоны на красивую одежду.
Биатлонный сезон закончен досрочно, коронавирус парализовал остальные виды спорта, и найти интересные занятия невообразимо трудно.
Но есть и плюсы – биатлонистки забывают о спортивной форме и все чаще появляются в инстаграме в красивой повседневной одежде. Проверь себя: узнаешь девушек из топ-20 без лыж и винтовки?
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