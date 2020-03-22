Стал известен итоговый размер призовых ведущих биатлонистов за сезон-2019/20. При подсчете учитывались личные и эстафетные гонки этапов Кубка мира и чемпионата мира, а также итоговое положение в общем зачете и зачетах отдельных дисциплин.

Лидером по призовым стал обладатель «БХГ» Йоханнес Бё (Норвегия), заработавший 320 800 евро. Француз Мартен Фуркад получил 268 650 евро, его соотечественник Кентен Фийон-Майе – 218 200.

Лучший российский биатлонист Александр Логинов находится на седьмом месте по заработку, он обогатился на 120 900 евро. Финансовой статистикой поделился сайт Dicodusport.

Логинов завоевал золото и бронзу на ЧМ-2020, дважды попал на кубковый подиум и занял седьмое место в общем зачете.

Сезон был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса – отменили эстафеты в Контиолахти и этап в Холменколлене.

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