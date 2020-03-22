Кажется, женский биатлон можно закрывать: в переносном смысле, но все же. Дважды подряд победившая в общем зачете Кубка мира Доротея Вирер совершенно правильно задумывается о завершении карьеры, а российским биатлонисткам примерно к ЧМ-2021 можно вообще не выходить на трассу. Шведы выкатывают супертяжелую артиллерию – о переходе в биатлон объявила лыжница Стина Нильссон. Олимпийская чемпионка, чемпионка мира, призер «Тур де Ски» и победительница спринтерского зачета Кубка мира.

Лыжный сезон-2019/20 Стина закончила в конце декабря из-за стрессового перелома ребра, а недавно журналисты SVT заметили ее на биатлонной тренировке с винтовкой за плечами. Таиться не было смысла, и 26-летняя спортсменка оперативно запостила видеообращение в инстаграм.

«Я планировала бегать на лыжах до следующей Олимпиады и перейти после сезона-2021/22. Но травма заставила меня задуматься, и я решила попробовать себя в биатлоне пораньше – не хочу больше ждать, это слишком захватывающе.

Я смирилась, что в биатлоне есть трудности – винтовка, изучение всего, что касается оружия, но я с нетерпением жду этих задач и уже немного тренирую стрельбу. Думаю, что мы с биатлоном подойдем друг другу», – Нильссон хочет повторить судьбу великих соотечественниц Магдалены Форсберг и Анны Карин Олофссон-Зидек, которые добились успеха в обоих видах.

Можно сразу возразить, что Нильссон сперва нужно научиться стрелять, да и вообще она спринтер, но все элементарно разбивается суровой реальностью. Да, изначально Стина приходила в лыжи спринтером, но мало кто помнит о ее бронзовой медали в 30-километровом марафоне Пхёнчхана-2018. Шведка выигрывала дистанционные гонки даже у Терезы Йохауг, так что с выносливостью у нее все в порядке. Конечно, успех приходил на довольно плоских трассах, где нет подходящих для Терезы подъемов, но в биатлоне нет ни гор-убийц (если только легендарная стена в Контиолахти, которая по сравнению с Альпе Чермис выглядит игрушечной), ни Йохауг.

Самый свежий пример – немка Дэнис Херрманн. Сейчас она чемпионка мира и мультмедалистка турнира, победительница этапов Кубка мира, а в лыжах была всего лишь бронзовым призером сочинской эстафеты, которая досталась сборной Германии из-за капитального провала норвежек с лыжами. После сезона-2015/16 она объявила о намерении уйти в биатлон и уже в ноябре 2016-го выиграла первую гонку на международном уровне – спринт на этапе Кубка IBU. Легко, играючи и с шестью (!) промахами, по три на каждом рубеже.

Дэнис ХеррманнGetty Images

К концу сезона Дэнис привлекли на Кубок мира, а в начале следующего она сперва вынесла предсезонный Шушен, а потом сделала дубль на этапе в Эстерсунде. Еще через год стала чемпионкой мира в гонке преследования, а сезон-2019/20 закончила в тройке тотала за Вирер и Тирил Экхофф. Херрманн была посредственной лыжницей по меркам лыжного Кубка мира. Нильссон – великолепная лыжница, и стрельба даже на уровне немки вознесет ее на вершину мирового биатлона. Конкуренция в сборной Швеции не самая сильная, и сомнений, что Стину попробуют на ЧМ-2021, очень мало. Конечно, никто не застрахован от провала, но пока шансы вырисовываются самыми радужными.

Норвежские биатлонистки впечатлены появлением новой соперницы и нового вызова. «Здорово. Биатлон – самый лучший вид спорта, так что я понимаю ее решение. Очень удивлена, но это супер», – заявила Марте Ульсбю-Ройселанн.

«Думаю, это будет классно, я с нетерпением жду этого. Она очень хорошая лыжница, – политкорректно прокомментировала Тирил Экхофф, но потом сдала назад: – Надеюсь, что ее путь к вершине не станет очень быстрым. Я потратила 20 лет, чтобы достичь того, где я нахожусь, но стоит признать, что есть более талантливые люди».

Шокирован и тренер женской лыжной сборной Уле Мортен Иверсен, который успел потренировать шведок и побыть личным коучем Стины.

Победный финиш Стины Нильссон на ОИ-2018Getty Images

«Правда?! Это так глупо. Самая глупая вещь, о которой я когда-либо слышал. Это разочарование. Я-то думал, она умная девушка. Я думаю, ей нужно оставаться в лыжах, ее решение эгоистично для нашего вида спорта. Но, с другой стороны, это может быть интересно для нее самой. Мы будем скучать по ней».

Иверсен довольно остер на язык, но с точки зрения лыжника прав насчет эгоистичности. Без Нильссон шведкам будет сложнее защитить титул чемпионок мира в эстафете: Фрида Карлссон и Эбба Андерссон пока не так надежны на финише (если норвежцы снова не поставят на четвертый этап Йохауг), а победительница спринтерского зачета Линн Сван не выдержит пять километров. Но даже в командных видах спортсмены думают о личном комфорте и своих целях (и это правильно) – так что говорить об индивидуальном? Стину захватил азарт, и ей захотелось начать увлекательное приключение в биатлоне. И ей, и нам наверняка будет очень интересно.

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