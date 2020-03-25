Бывший биатлонист и депутат Госдумы от «Единой России» Антон Шипулин ответил на критику Анфисы Резцовой, которая заявила, что он пошел в политику ради финансовой выгоды.

«Мне жаль, что великая для нашей страны спортсменка в очередной раз старается напомнить о себе не реальными делами, а публичными провокациями. Такая ситуация возникает уже не впервые. Не вижу смысла оценивать ее высказывания и вступать в полемику через медиа. Никакого конфликта у нас никогда не было и нет.

Если бы Анфиса Анатольевна понимала специфику работы депутатов и законодательства, то вряд ли бы так высказывалась. Не раз подчеркивал, что избирался в Госдуму не ради того, чтобы заработать или использовать ресурс в личных целях. У меня нет и не было такой цели. Половину своей зарплаты я отдаю Совету ветеранов своего округа, еще часть трачу на благотворительность», – цитирует 32-летнег Шипулина РБК-Спорт.

Шипулин избрался в Госдуму от Свердловской области на довыборах 2019 года.

Спортсмен выиграл золото ЧМ-2017 и взял бронзу ОИ-2010. Золото эстафеты Сочи-2014 аннулировано из-за допинга, найденного у Евгения Устюгова.

Шипулин прокомментировал дисквалификацию Устюгова и потерю золота в эстафете Сочи

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