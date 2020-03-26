Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала, как проводит карантин после возвращения на родину, и ответила на другие вопросы подписчиков в инстаграме.

– Разобрала свои куртки – их более сорока, это сумасшествие. Первые несколько дней спала, ела, смотрела телевизор и сидела в социальных сетях. Из Финляндии вернулась физически и морально истощенной. Встать на весы не посмела – думаю, уже прибавила два килограмма. Муж Стефано спрятал от меня весы.

– Как справляешься с карантином психологически?

– Спокойно. Если честно, пока даже не хочется заниматься спортом. Чувствую себя прекрасно на диване и время от времени делаю небольшую уборку.

– Как сохранить мотивацию после двух «БХГ» подряд?

– Я пока не знаю, продолжу или нет – очень устала. Пока не знаю, как вернуться к тренировкам. Пользуюсь паузой, чтобы прочитать кучу сообщений от болельщиков, ожидаю прибытия «Большого хрустального глобуса» и Малого за масс-старты. Они будут у мамы – она радуется трофеям даже больше меня.

– Сколько детей вы бы хотели?

– Я бы хотела пять. Но посмотрим – может быть, остановлюсь после первого. Не знаю, отдам их в биатлон или нет. Определенно привела бы их в спорт, но не заставляя. Не хотелось бы, чтобы на них давили большие ожидания, – приводит слова 29-летней биатлонистки La Stampa.

Вирер стала первой за 18 лет биатлонисткой, которая защитила победу в общем зачете Кубка мира. Это никому не удавалось со времен шведки Магдалены Форсберг, которая побеждала шесть раз подряд с сезона-1996/97 по сезон-2001/02

Также Вирер взяла два золота и два серебра на домашнем ЧМ-2020 в Антхольце.

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