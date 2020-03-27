Биатлонное межсезонье каждый год очень веселое: с окончанием Кубка мира стартует ожидание бессмысленного и беспощадного тренерского совета СБР. Там главный и старшие коучи отчитываются перед руководством и либо получают индульгенцию на следующий сезон, либо вылетают – и тогда СБР назначает новый тренерский состав.

Сезон-2019/20 завершился досрочно из-за угрозы коронавируса, так что совет пройдет в заочном несколькоступенчатом формате. Сперва Виталий Норицын, Сергей Белозеров, Сергей Коновалов и Николай Большаков отправят отчеты вице-президенту Польховскому, тот передаст их в тренерский совет и региональные федерации для анализа. Они направят в СБР «результаты рассмотрения отчетов, оценки и предложения по формированию тренерского штаба на следующий сезон», а до 6 апреля итоговое предложения для совета СБР вынесет Польховский.

СБР и без отчетов получил множество заочных предложений от экспертов и журналистов. Александр Тихонов, Анфиса Резцова, Владимир Аликин, Анатолий Алябьев – все наперебой дают советы разной степени паршивости. Звать иностранца – звать русского, звать молодого – звать опытного, звать лыжника – оставить биатлон в неприкосновенности от всего, что связано с Еленой Вяльбе. Только сборная России за последние полтора десятилетия уже прошла все эти стадии, а результаты приносила лишь тройка уникумов – Антон Шипулин, Александр Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт.

Опытный тренер

Владимир Барнашов (58 лет на момент начала работы): 2009-2011

Валерий Польховский (58 лет): сезон-2011/12

Александр Касперович (56 лет): 2014-17

Анатолий Хованцев (61 год, 70 лет): сезон-2010/11 – старший тренер женской сборной, с 2018-го – главный тренер

В СБР привыкли полагаться на опыт – поэтому десятилетний круговорот Польховского и Касперовича никого не удивляет. Практически все годы кто-то находился на посту старшего тренера или главного. 2009-й и 2010-й Барнашов проскочил на базе золотой команды Аликина, а потом случился легендарно-трагичный ЧМ-2011 в Ханты-Мансийске, и в команду вернулся уволенный в 2007-м Польховский. При нем результат стал только хуже: две бронзы ЧМ. Но на Кубке мира были даже победы.

При шефстве Касперовича случился безмедальный ЧМ-2016 в Холменколлене, а потом руководство вернуло Хованцева, которого на ЧМ-2011 в прямом эфире гонки уволил тогдашний президент СБР Михаил Прохоров.

Тренер-лыжник

Николай Лопухов: сезон-2011/12 – тренер мужской сборной по функциональной подготовке, 2012-2014 – старший тренер мужской сборной

Лопухова, которому на момент назначения было 66 лет, можно отнести и к предыдущей категории, но его приглашали именно с прицелом на скоростную подготовку – первый сезон в биатлонной сборной он провел в качестве тренера по функционалу. Николай Петрович – тренер легендарной команды лыжниц 90-х: у него готовились Любовь Егорова, Лариса Лазутина, Нина Гаврылюк. С биатлонистами таких успехов Лопухов не добился: на чемпионатах мира были стандартные медали Шипулина, а в Сочи случилось золото эстафеты, которое уже отобрали из-за допинга Евгения Устюгова.

Тренер-иностранец

Вольфганг Пихлер – 2011-2014 (тренер женской сборной)

Рикко Гросс – 2015-2018 (тренер мужской сборной)

От назначения иностранцев сборная России тоже не выиграла. Появление Гросса было странным – немец не имел опыта работы на столь высоком уровне, его методик никто не знал. Шипулин уже перешел на самоподготовку, а с остальными биатлонистами случился безмедальный 2016-й. В 2017-м, спустя девять лет после Эстерсунда-2008, наконец-то случилось эстафетное золото – и это единственный большой успех команды Гросса.

Пихлер и женская сборная – один из главных мемов русского биатлона: с первых же сборов девушки жаловались на непривычно тяжелые тренировки. СБР утвердил конкурирующую группу под началом Владимира Королькевича и всячески не давал иностранцу работать, а Вольфганг откровенно недоумевал, почему руководство считает четвертые-шестые места ЧМ неудачей – в Швеции это воспринималось как стабильный и положительный результат.

Молодой тренер

Сергей Белозеров (48 лет) и Артем Истомин (24 года): сезон-2019/20

После нескольких лет работы с резервом Белозерова назначили старшим тренером мужской сборной перед стартом сезона-2019/20. Истомин к тому времени уже работал, но воспринимался как помощник и правая рука более опытного специалиста – по факту так оно и было. Оба впечатляют методическими знаниями в интервью – даже недавно закончивший магистратуру молодой Истомин.

«Стал учиться в магистратуре и продолжил заниматься наукой. Перешел к более глубоким вопросам, поработал в центре спортивного тестирования, получил опыт в функциональных тестированиях и работе с оборудованием. Руководству понравилась моя заинтересованность, меня привлекли к проведению практических и лекционных занятий по физиологии. В апреле знакомая подала мне идею отправить заявку на конкурс в СБР. Даже не с целью получить работу, а хотя бы дать им материал, прочитав который, они, возможно, что-то вынесут полезное», – рассказал он.

Зимой вдумчивый тандем дал сбой: медали Логинова – не только их заслуга, бодро начавший Елисеев быстро сдал, а у Латыпова скорость прорезалась лишь к предпоследнему этапу.

Есть ли выход из ситуации?

Беглый анализ показывает, что в последнее десятилетие унылого безвременья сборная не показывает результатов ни при опытном тренере, ни при молодом и современном, ни при иностранце, ни при лыжнике. Биатлонисты разные, руководители – тоже: СБР возглавляли Михаил Прохоров, Александр Кравцов и Владимир Драчев. Значит, дело не в тренерах. Вряд ли в спортсменах, да и президент единолично не может быть персоной нон-грата. Барахлит вся система, и замена отдельных деталей не работает.

Возможно, в управление биатлоном стоит вмешаться министерству спорта по облегченной модели ВФЛА: без лишения госаккредитации, но с назначением стороннего человека, который не будет привлекать к работе со сборной тех тренеров, которые числились в команде 10-15 назад, а потом уходили из-за плохих показателей. А Белозерова и Истомина в мужской сборной стоит оставить: один сезон, причем не первый в олимпийском цикле – не причина вносить коррективы.

Телеграм-канал Валерии Кукалевой о лыжах, где все тренеры остаются

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