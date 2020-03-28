Популярный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал жителей России за беспечное отношение к окружающим в период пандемии коронавируса.

«Вышел на пробежку и зарядку и обалдел. Огромные компании гуляют вместе, пикники и праздник. Ребята, если мы так еще погуляем, то скоро нам точно ****** [трындец]! Россия, сиди уже дома!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

25 марта президент России Владимир Путин объявил дни с 28 марта по 5 апреля выходными и призвал людей не выходить на улицу, чтобы снизить рост количества заболеваний коронавирусом.

В России, по официальным данным, зафиксировано более 1000 случаев заражения коронавирусом.

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