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Губерниев: «Россия, сиди дома! Если мы так еще погуляем, то нам точно ****** [трындец]»

Губерниев: «Россия, сиди дома! Если мы так еще погуляем, то нам точно ****** [трындец]»
Eurosport

1 час назад

Широкова не послушали – может быть, послушаем Губерниева?

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал жителей России за беспечное отношение к окружающим в период пандемии коронавируса.

«Вышел на пробежку и зарядку и обалдел. Огромные компании гуляют вместе, пикники и праздник. Ребята, если мы так еще погуляем, то скоро нам точно ****** [трындец]! Россия, сиди уже дома!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

  • 25 марта президент России Владимир Путин объявил дни с 28 марта по 5 апреля выходными и призвал людей не выходить на улицу, чтобы снизить рост количества заболеваний коронавирусом.
  • В России, по официальным данным, зафиксировано более 1000 случаев заражения коронавирусом.

Широков надел маску и попросил поклонников спорта сидеть дома

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