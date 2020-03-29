Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова прокомментировала распространение инфекции COVID-19 и меры президента России Владимира Путина.

«Я не соблюдаю карантин, езжу по гостям – что нам будет? Ходим по лесу с родными, навестила брата под Владимиром, там чистая природа. Внуку год, его в четырех стенах держать неправильно.

Давайте честно – никто не знает даже, помогает или нет маска. Как его соблюдать-то? Лучше жить как жилось, не забивая себе мозг.

И потом — сейчас так активно озвучивают, что будет наказание за нарушение. Я все понимаю, безопасность, но где конкретный закон? Вчера начали активно критиковать людей, поехавших на шашлыки. Сидят люди семьями, никому не мешают. Какие они разносчики вируса? Скоро нам запретят дышать, что ли?

Такое ощущение, что кому-то хочется побольше запретить», – заявила Резцова в интервью «Спорт-Экспрессу».

В России по состоянию на 29 марта 17:00 мск коронавирусом уже заражены 1534 человека.

Владимир Путин объявил оплачиваемые недельные выходные для предотвращения новых случаев инфекции.

Резцова навредила дочери жаркими высказываниями в интервью. Девушку не ставят на гонки ЧМ

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке