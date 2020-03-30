Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина переболела коронавирусом.

«Нам сказали, что тест у Анастасии дал положительный результат. Сейчас тренеры по резерву собирают полную информацию, в течение дня у нас будет полная картина. Сейчас и Настя, и ее мама Екатерина находятся в стационаре. Я разговаривал с Настей, она говорит, что болезнь прошла, симптомов нет. Скорее всего, вся болезнь, которая проходила в течении 3-4 дней, у нее прошла дома.

Был насморк, кашель, температура. Сейчас уже остаточные явления. По сути, она выздоровела еще дома. Повторюсь, ждем окончательную информацию, в том числе от врачей», – приводит слова главы СБР Владимира Драчева РИА «Новости».

Сам Драчев тоже сдал тест на коронавирус.

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