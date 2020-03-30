Бывшая российская биатлонистка Анфиса Резцова и комментатор Дмитрий Губерниев выступили с взаимной критикой после слов экс-спортсменки об обязательном карантине.

«Подготовлю обращение к руководству Московской области и городского округа Химки о переименовании стадиона имени Анфисы Резцовой! Такие люди не должны быть примером для нас и нашей молодежи! Анфиса Резцова лютый позор советского и российского спорта! «Лучше жить как жилось, не забивая себе мозг», – слова Анфисы Резцовой! «Что нам будет?» – говорит бывшая чемпионка! Считаю, что на фоне тяжелой ситуации в стране, за такие высказывания Резцова должна быть привлечена к ответственности! Почетный гражданин Химок Анфиса Резцова, когда-то мой кумир, я вас презираю!» – написал Губерниев в собственном телеграм-канале.

«Кто он вообще такой, чтобы так говорить? Это кошмар, просто кошмар… Губерниев меня в такую грязь втаптывает, что я слов подобрать не могу. И как мне бороться с такими людьми? Я вчера еще хотела позвонить ему по поводу его слов, что я баллотировалась в Госдуму. Хотя у меня даже таких мыслей не было. Понимаете, как он голословит. Я хотела позвонить и сказать ему: «Дима, ты, может, прикроешь свой рот иногда?» Видимо, нужно позвонить и все высказать. Какое он имеет право так оскорблять людей? Нельзя это оставлять», – ответила Резцова Sport24.

В России по состоянию на 30 марта 14:00 мск коронавирусом уже заражены 1837 человек.

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Резцова: «Не соблюдаю карантин, что нам будет? Лучше жить как жилось»

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