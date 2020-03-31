Депутат Госдумы и президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев раскритиковал трехкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за несоблюдение рекомендаций правительства Москвы о самоизоляции на время пандемии коронавируса.

«Я очень уважаю Анфису Резцову как прославленного спортсмена. Всегда с гордостью смотрел, как она выступает. Но не соглашусь с ней. Слишком опасна сегодняшняя ситуация. Она подкралась прямо к нашему дому. Я смотрел видеокадры, как на больничных койках лежат итальянцы и американцы, которые говорят, какие же они были дураки. И я говорил со своим товарищем, который сейчас, к сожалению, лежит в инфекционной больнице. Для меня эта проблема уже стала близкой. Могу сказать, что это страшное дело.

Наверное, к счастью, у Анфисы Резцовой нет товарищей, которые столкнулись с коронавирусом. Надеюсь, что их и не будет. Но предлагаю не экспериментировать и прислушаться к тем, кто знает, о чем говорит сейчас – врачам и руководителям, которые переживают за граждан.

Сегодня мы должны сплотиться и делать то, что нам говорят, будь это комендантский час, карантин или что нужно не выходить на улицу. Думаете, что руководителям регионов хочется выдавать запреты? Город и область живут за счет работающих заведений. Они налоги с этого получают. Так что я не согласен с Анфисой. Призываю внимательно слушать рекомендации врачей и оставаться сейчас дома», – цитирует Свищева «Спорт день за днем».

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