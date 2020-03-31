Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев дал оценку высказываниям трехкратной олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой.

«Я вот думаю: если человек несколько десятилетий назад выиграл золото в спорте, разве это дает ему пожизненное право нести всякую херню? Приходить пьяной на прямые эфиры, врать, изворачиваться, ссылаться на былые заслуги? Да и золото все липовое, на допинге. Тьфу!

И самое главное: мы делаем культ из таких людей – безмозглых, ничего не понимающих, абсолютных пустышек и т.д. Зато великий спортсмен 30 лет назад. Хорошо, что теперь ситуация меняется, и дуралеи, открывая свои рты и совершая дикие поступки, закапывают сами себя.

И ставя точку в истории с моим бывшим кумиром Резцовой. Ребята, дело не в поездке во Владимир и не в прогулках. Дело в том, что на фоне пандемии, угрозы жизни людей человек оправдывал массовые гулянки, пикники и плевал нам всем в лицо. Стадион переименуем, не сомневайтесь», – написал Губерниев в телеграм-канале.

Резцова заявила, что не соблюдает карантин из-за вспышки COVID-19 и считает вирус надуманной проблемой.

Имя Анфисы Резцовой носит лыжный стадион в подмосковных Химках.

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