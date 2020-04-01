Фуркад прокомментировал инцидент с Губерниевым, который назвал его свиньей

Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал об отношении к российскому комментатору Дмитрию Губерниеву и прокомментировал эпизод с ЧМ-2017, когда журналист в прямом эфире назвал его свиньей.

«На российском телевидении Губерниев настоящий идол. Биатлону он дал очень многое, здесь мы похожи. Мы готовы достаточно далеко зайти в своих стремлениях. Он же выкладывается на 100 процентов, увлечен тем, что он делает. Громко говорит, размахивает руками, даже кричит. Но когда встречаешься с ним лицо к лицу, то понимаешь, что он хороший парень.

Он же сам ко мне подошел тогда и сказал, что сожалеет, что обозвал меня свиньей. Что разобрался в ситуации, а тогда видел только телевизионную картинку и думал, что это я не пожал руки российским спортсменам и сбежал с подиума. Конечно, он бурно отреагировал. Поэтому он подошел, мы все выяснили. Отношения у нас прекрасные. Вообще, Дмитрий – настоящий король селфи. И для меня тоже в кайф с ним лишний раз щелкнуться», – сказал 31-летний Фуркад в интервью Илье Трифанову.

Инцидент произошел после смешанной эстафеты на ЧМ-2017. По ходу гонки Фуркад подрезал Александра Логинова, который вернулся после допинговой дисквалификации, а на цветочной церемонии Логинов и Антон Шипулин отказались пожимать ему руку.

Фуркад завершил карьеру после окончания сезона-2019/20.

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