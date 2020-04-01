1 апреля читать любые новости – и спортивные тоже – стоит с долей подозрительности. Утром любительские инстаграм-аккаунты отправили в биатлон лыжника Сергея Устюгова (спортсмен поддержал пранк и репостнул его себе на страницу), IBU бомбанул введением в биатлон классического хода («Р-Спорт» воспринял это за чистую монету), а Александр Легков и Петтер Нуртуг записали совместное видео о возвращении норвежца в большой спорт.

Не отстал и русский биатлон, но это не розыгрыш, а реальность. Известные и имеющие в биатлоне вес личности составили и подписали письмо для президента СБР Владимира Драчева с просьбой уйти в отставку и аргументацией, почему ему стоит это сделать. Дата на календаре только подтверждает абсурд, который творит Драчев у руля СБР. Вот основные тезисы письма, которое публикует «Р-Спорт».

Главные претензии к Драчеву

Нехватка спонсоров

«Биатлон, являясь самым рейтинговым из зимних видов спорта, вот уже много лет не в состоянии найти поддержки серьезных спонсоров, в то время как гораздо менее популярные у болельщиков виды спорта (лыжные гонки, коньки, борьба, спортивная и художественная гимнастика) успешно решают задачу по привлечению внебюджетных средств. Эта проблема не была критичной – пока СБР возглавляли Михаил Прохоров, с его значительными финансовыми ресурсами, и Александр Кравцов, имевший возможность изыскивать дополнительные бюджетные средства и договариваться с богатыми регионами. Никакими такими возможностями вы, Владимир Петрович не обладаете, а названые вами на отчетно-выборной конференции потенциальные партнеры не подтвердили готовности работать с биатлоном и конкретно с вами».

Владимир Драчев, РоссияGetty Images

Невозвращение постоянного членства в IBU

«Союз биатлонистов России после известных событий в 2010-2014 годах был переведен в статус временного члена Международного союза биатлонистов с фактическим поражением во многих правах и лишением представительства во всех комитетах и комиссиях. В этом нет, конечно, вашей личной вины, но биатлонная семья рассчитывала, что вы сумеете предпринять быстрые и правильные шаги по выстраиванию отношений с IBU. Жизнь показала, что построить конструктивный международный диалог вы не можете – за два года официальные лица IBU не решили в пользу России ни одного вопроса, а скандал вокруг Александра Логинова на чемпионате мира показал, что в международном союзе Россию на сегодняшний день согласны видеть лишь в качестве плательщика всевозможных штрафов».

Кадровая политика

«Ваша кадровая и административная политика на уровне тренерского штаба национальной сборной команды потерпела крах уже в 2018 году и, несмотря на некоторые шаги по исправлению ошибок, до сих пор не выйдет из глубокого кризиса. Причина этого – ваша непоследовательность, неумение занять жесткую позицию, а в отдельных моментах – трезво оценить ситуацию. В итоге Россия, обладая несравнимо большими на фоне стран-соперников спортивными кадрами, не в состоянии даже частично реализовать этот потенциал. Внутри национальной команды регулярно возникают конфликты, которые практически всегда выплескиваются наружу. Ни тренерский штаб, ни вы лично не в состоянии быстро погасить негативные эмоции, что сказывается на результатах».

Александр Касперович и Виталий НорицынGetty Images

Кто подписался

Атмосферу в российском биатлоне назвали нерабочей и недоброй – и, пожалуй, это даже мягко. Подписавшиеся посчитали, что совмещение Драчевым работы в Госдуме и президентства в СБР не приносит ожидаемых результатов.

Подписи под письмом поставили Александр Тихонов, Александр Привалов, Анатолий Алябьев, Анна Богалий, Александр Касперович, Владимир Аликин, Виктор Юрлов и еще 17 человек. Автографа Анфисы Резцовой в списке нет.

Это правильный шаг?

Инициативу раскритиковал Дмитрий Губерниев – он считает, что на фоне пандемии коронавируса не время заниматься кадровыми перестановками на вершине российского биатлона. Сам Драчев высказался в похожем ключе, но более дипломатично. Он пообещал прочитать письмо, но пока СБР продолжает работу.

На самом деле, предложение никак не повредит борьбе с коронавирусом. Пандемия не парализовала мыслительные способности Драчева и остальных, не прекратила работу СБР в удаленном формате, а решения вполне могут приниматься онлайн. Российскому биатлону не станет хуже, если Драчев уйдет сейчас, летом или перед олимпийским сезоном. Российский биатлон уже на дне – как результативном, так и социальном.

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