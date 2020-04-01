Драчев отказался покидать СБР после письма с призывом об отставке

Президент СБР Владимир Драчев не уйдет в отставку добровольно и не собирается останавливаться на полпути во время работы по развитию российского биатлона.

«У меня странное ощущение от этого письма. Связываю это все-таки с международным днем смеха. Если честно, то я, как человек, прошедший спорт высших достижений, верю в спорт как инструмент высших человеческих достижений. И физических, и моральных!

Внемлю ли я призыву добровольно уйти в отставку? Конечно, нет! От того же Тихонова я этот призыв с первого дня своей работы слышу. Во-первых, у меня огромные планы на развитие биатлона. Я же не собираюсь на полпути останавливаться, надо до конца доводить работу, намеченную на четырехлетие. И мы ее делаем!

А во-вторых, те, кто реально это письмо писали, не знают, что происходит внутри СБР. Вот это обидно», – сказал РИА «Новости» Драчев.

1 апреля в медиа появилось письмо на имя Драчева, в котором ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны призвали его добровольно сложить с себя полномочия.

Драчев возглавил СБР в 2018 году.

Тихонов, Касперович и еще 22 человека призвали Драчева уйти. 1 апреля – идеальная дата для СБР

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