Президент СБР Владимир Драчев заявил, что Александр Касперович, личный тренер лидера сборной России Александра Логинова, не работает в национальной команде из-за допинга. 1 апреля в интернете появилось открытое письмо от ветеранов российского биатлона с обращением к Драчеву покинуть пост.

– Одна из претензий – что регионы вами недовольны.

– Тихонов всегда говорит, что все недовольны. А кто, спрашивается? «Я!» Вот один Тихонов и недоволен. А из-за того, что он говорит во всеуслышание, ощущение, будто все.

– Как минимум Касперович, Васильев подтвердили свое недовольство публично.

– Это одна команда. Касперовича выгнали из сборной. Два года его здесь нет, и слава богу. Кто его взял? Васильев. Выгнали его из-за допинга. Все, кто были причастны к каким-либо допинг-скандалам, в сборной работать не должны, – цитирует 54-летнего Драчева «Спорт-Экспресс».

Под письмом подписались Тихонов, Касперович и еще 22 человека.

Драчев возглавил СБР в 2018 году.

На ЧМ-2020 Логинов и Касперович подверглись обыскам со стороны итальянской полиции – тренера подозревали в незаконном ввозе допинга.

Тихонов, Касперович и еще 22 человека призвали Драчева уйти. 1 апреля – идеальная дата для СБР

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке