Победительница этапа Кубка мира по биатлону Ольга Подчуфарова заявила, что голые мужчины помогают ей концентрироваться на тренировках.

27-летняя спортсменка выложила фото домашней тренировки на фоне телевизионного экрана, на котором показывали мужчину с обнаженным торсом.

«Что за голые мужчины?» – спросил в комментариях подписчик.

«Помогают концентрироваться на работе», – ответила Подчуфарова.

В составе сборной России Ольга завоевала бронзу ЧМ-2017, в январе 2016 года она выиграла спринт на этапе Кубка мира в Антхольце.

В апреле 2018 года Подчуфарова объявила о завершении карьеры, но затем анонсировала переход в сборную Словении. В сезоне-2019/20 она пробежала за новую команду на Кубке Австрии, но не дебютировала на Кубке мира, так как еще не получила гражданство официально.

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