Двукратная победительница общего зачета Кубка мира по биатлону Доротея Вирер рассказала, как проводит время на карантине, введенном в Италии из-за пандемии коронавируса.

«После возвращения из Финляндии я не выходила из дома. Как и другие итальянцы, мы находимся две недели на карантине. Ситуация странная: ничего делать нельзя, просто будь дома. На улицу можно выходить только в магазин за продуктами. Это напоминает ужасный фильм, и пока непонятно, сколько еще придется сидеть дома – четыре, шесть или еще больше недель.

Свободного времени много, а занятий мало. Я играю в домохозяйку. Конечно, есть более интересные вещи, но пока приходится жить так. Готовлю, пью вино – это весело. Вообще, пить вино – хороший способ скоротать время», – цитирует 30-летнюю Вирер Expressen.

Вирер стала первой за 18 лет биатлонисткой, которая защитила победу в общем зачете Кубка мира. Это никому не удавалось со времен шведки Магдалены Форсберг, которая побеждала шесть раз подряд с сезона-1996/97 по сезон-2001/02

Также Вирер взяла два золота и два серебра на домашнем ЧМ-2020 в Антхольце.

Вирер: «Хотела бы 5 детей. Но, может быть, остановлюсь после первого»

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