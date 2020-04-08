Российскому биатлонисту Александру Логинову до сих пор не вернули личные вещи, изъятые итальянской полицией во время обыска на чемпионате мира 2020 года.

«Все гаджеты остались пока в Италии. Понимаю, что в стране очень сложная ситуация. Надеюсь, что у них все наладится. Прекрасно осознаю, что очень сложная ситуация. Просто надо подождать. Здоровье превыше всего. Поэтому надо оставить эту главу, а потом будем смотреть дальше», – сказал 28-летний Логинов в прямом эфире инстаграма с комментатором Дмитрием Губерниевым.

Обыск у Логинова и его личного тренера Александра Касперовича прошел ранним утром перед эстафетой чемпионата мира. Каперовича обвиняли в распространении допинга.

На ЧМ-2020 Логинов завоевал золото и бронзу – это было до обыска.

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