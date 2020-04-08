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Итальянская полиция до сих пор не вернула Логинову изъятые мобильник и ноутбук
Итальянцам, конечно, сейчас не до вещей Логинова.
Российскому биатлонисту Александру Логинову до сих пор не вернули личные вещи, изъятые итальянской полицией во время обыска на чемпионате мира 2020 года.
«Все гаджеты остались пока в Италии. Понимаю, что в стране очень сложная ситуация. Надеюсь, что у них все наладится. Прекрасно осознаю, что очень сложная ситуация. Просто надо подождать. Здоровье превыше всего. Поэтому надо оставить эту главу, а потом будем смотреть дальше», – сказал 28-летний Логинов в прямом эфире инстаграма с комментатором Дмитрием Губерниевым.
- Обыск у Логинова и его личного тренера Александра Касперовича прошел ранним утром перед эстафетой чемпионата мира. Каперовича обвиняли в распространении допинга.
- На ЧМ-2020 Логинов завоевал золото и бронзу – это было до обыска.
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