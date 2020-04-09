Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал недавнее заседание правления СБР и предложил лишить организацию государственного финансирования.

– Как и ожидалось, революции не произошло, Владимир Драчев в отставку не ушел. Что скажете?

– Ничего страшного, мы все равно победим. Самого безголового правления представить себе невозможно. Сейчас на счету СБР ноль рублей, куча долгов. Федерация в страшной финансовой заднице. Думаю, с этим предстоит разбираться правоохранительным органам. Результатов ноль, спонсоров ноль. Нет ни одного положительного пункта в работе Драчева.

– Видимо, в нынешних непростых условиях СБР надеется на финансовую поддержку государства.

– Думаю, Минспорта учтет все эти моменты и то, что ждет СБР дальше при таком руководстве, и не будет их финансировать. Уже несколько регионов говорят, что нет смысла отдавать спортсменов в сборную команду России. Работать в сборной никто не хочет, кроме тех, кому больше негде работать.

Я уже высказывался по поводу тренерского штаба. Возьмем Норицына – поговорить с человеком не о чем. Его, правда уже убрали. Белозеров – нет для него никакой другой оценки, кроме отрицательной. Истомин продолжает учиться, нигде не работал, опыта никакого. По поводу Польховского все прекрасно знают, даже международная федерация в курсе, что таких тренеров привлекать к работе нельзя.

Помню интервью Кати Юрьевой, когда она рассказала, что готовилась исключительно по планам Польховского, после чего ее второй раз дисквалифицировали. После всего этого его вернули в СБР. Я бы на месте Минспорта прекратил финансирование СБР. Никаких спонсоров у них не будет, все же знают, что происходило. Вывод такой: гнать поганой метлой Драчева и его команду, – сказал 73-летний Тихонов в интервью «Советскому спорту».

1 апреля ветераны биатлона выступили с открытым письмом, призывающим Драчева уйти в отставку.

Драчев отказался покидать пост добровольно.

Смена тренеров не поможет русскому биатлону. Минспорта пора вмешаться по модели легкой атлетики

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