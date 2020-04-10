Хованцев узнал об отставке с поста главного тренера сборной России из интернета

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев узнал о своей отставке из СМИ. В пятницу, 10 апреля, правление Союза биатлонистов России (СБР) рекомендовало на пост главного тренера национальной команды Валерия Польховского.

«Все новости я пока узнаю из интернета. Что касается моей персоны, то последнее, что я слышал, – это то, что должность главного тренера могут упразднить. По поводу этого решения меня не уведомили», – цитирует Хованцева ТАСС.

Хованцев занимал пост главного тренера с 2018 года.

В 2011-м Хованцев узнал о своей отставке во время интервью президента СБР Михаила Прохорова.

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