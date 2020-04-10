Бывшая российская биатлонистка Анфиса Резцова поделилась впечатлениями от мер безопасности, которые были введены в России из-за пандемии коронавируса.

– Не сильно давят новости о коронавирусе?

– Я не хвалю себя, но я психологически сильный человек. На многое закрываю глаза и уши, а телевизор вообще не смотрю, там одно и то же. Цифры заболевших просто нереальные. Представляю, как эти новости давят на других людей. Я вчера шла из магазина, и одна женщина говорит: «Как это так, что даже на улицу нельзя выйти?» Людям очень тяжело, они и заболевают больше от психологии. Все болячки обостряются как раз от психологического давления. Я никого не призываю, но стоит жить так, как и жили. И молить господа, чтобы он оберегал нас от этих болезней.

– Считаете, что в Москве меры слишком жесткие?

– Не могу судить. Но у нас нет комендантского часа, нет хорошо прописанных законов. Люди не понимают, почему им приходят штрафы, когда они проехали на своей машине. Неужели мы такие преступники? Даже заключенных людей, которые нарушают закон, выводят подышать воздухом. Получается, что мы тоже наказанные? Какое преступление мы совершили, что сидим в четырех стенах? Очень тяжело психологически людям.

– Малый и средний бизнес тоже терпит серьезные убытки.

– Согласна. Ну если вы что-то закрываете, то компенсируйте людям. То же и с дистанционным обучением. Я же не могу преподать так же, как педагог. А как ребенок может сам изучить? Ну нашла она что-то в интернете, но это неправильно! А нагрузка остается такая же, как в школе. Мы ставим какие-то запреты, а в помощь людям ничего не делают. Наказать – это самое простое.

– Удивились, когда увидели цены на имбирь по четыре тысячи рублей?

– У меня есть баночка имбиря, я оттуда иногда беру. А так в овощном около дома мне озвучили цену в тысячу рублей, хотя раньше стоил триста. Поэтому взяла много лимонов, они стоили 250 рублей, – заявила Резцова в интервью Sport24.

За сутки 9 апреля в России было выявлено 1786 случаев заражения коронавирусом.

В Москве за все время от коронавируса умерли 50 человек.

Алиев – о коронавирусе: «Слышал, что сегодня 368 человек в Италии умерло. Думаю, это все фейк»

Подписывайся на нас Вконтакте