Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад заявил, что за десять лет карьеры не обзавелся контактами людей, которые занимаются распространением допинга.

«Если бы я и захотел принять допинг, то не знал бы, с кем для этого связаться. Сейчас, после десяти лет карьеры, у меня нет телефонного номера для звонка. Говорю это как послание для родителей, у которых могло сложиться впечатление, что в спорте высших достижений допинг на каждом углу», – цитирует 31-летнего Фуркада L'Equipe.

Француз объявил о завершении карьеры в конце сезона-2019/20.

Фуркад выиграл последнюю гонку – пасьют на этапе Кубка мира в Контиолахти. В общем зачете Кубка мира он занял второе место вслед за Йоханнесом Бё из Норвегии.

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