Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев, которого заменят на Валерия Польховского после согласования с министерством спорта, рассказал о многолетних допинговых проблемах в российском биатлоне.

– У вас репутация тренера, никак не связанного с допингом; у Польховского – наоборот. При этом несколько лет вы работали вместе.

– Когда в 90-х мы работали с мужчинами, то не применяли ничего. Что дальше – ничего не могу сказать: я тренировал в других странах, мы не пересекались.

– В чем главная беда нашего биатлона? Очевидно, что не в Драчеве и не в Хованцеве.

– И федерация, и тренеры, работающие сейчас, пожинают плоды тех лет, когда у России были проблемы с допингом. Большие проблемы. Целое поколение биатлонистов воспитано на этом. Перестроиться, вернуться к нормальной методике – это непросто и небыстро.

– То есть мы не можем вернуться на топ-уровень уже 10 лет или больше?

– Почему 10? Когда были последние случаи с допингом? Лет 5-6 назад. Сейчас ситуация потихоньку сдвигается – но результаты все равно ниже, чем раньше. Конечно, можно говорить: раньше биатлонисты показывали результаты, а сейчас нет. Но на чем показывали? Кто из спортсменов, которые завоевывали медали, не замешан в этом деле? По пальцам пересчитать. Нужно время, чтобы от юношей вывести человека на высокий уровень – 4-5 лет для этого мало, – сказал 70-летний Хованцев в интервью Sports.ru.

Правление СБР на онлайн-заседании решило заменить Хованцева на Польховского, кандидатуру осталось утвердить в министерстве спорта.

Хованцев узнал о будущем увольнении из интернета. В 2011 году его уволили в прямом эфире гонки.

«Гнать Драчева поганой метлой». Тихонов предложил Минспорта прекратить финансирование СБР

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте