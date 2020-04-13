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Хованцев: «Целое поколение российских биатлонистов воспитано на допинге»
Негативное прошлое отрицательно влияет на нынешние результаты чистых спортсменов.
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев, которого заменят на Валерия Польховского после согласования с министерством спорта, рассказал о многолетних допинговых проблемах в российском биатлоне.
– У вас репутация тренера, никак не связанного с допингом; у Польховского – наоборот. При этом несколько лет вы работали вместе.
– Когда в 90-х мы работали с мужчинами, то не применяли ничего. Что дальше – ничего не могу сказать: я тренировал в других странах, мы не пересекались.
– В чем главная беда нашего биатлона? Очевидно, что не в Драчеве и не в Хованцеве.
– И федерация, и тренеры, работающие сейчас, пожинают плоды тех лет, когда у России были проблемы с допингом. Большие проблемы. Целое поколение биатлонистов воспитано на этом. Перестроиться, вернуться к нормальной методике – это непросто и небыстро.
– То есть мы не можем вернуться на топ-уровень уже 10 лет или больше?
– Почему 10? Когда были последние случаи с допингом? Лет 5-6 назад. Сейчас ситуация потихоньку сдвигается – но результаты все равно ниже, чем раньше. Конечно, можно говорить: раньше биатлонисты показывали результаты, а сейчас нет. Но на чем показывали? Кто из спортсменов, которые завоевывали медали, не замешан в этом деле? По пальцам пересчитать. Нужно время, чтобы от юношей вывести человека на высокий уровень – 4-5 лет для этого мало, – сказал 70-летний Хованцев в интервью Sports.ru.
- Правление СБР на онлайн-заседании решило заменить Хованцева на Польховского, кандидатуру осталось утвердить в министерстве спорта.
- Хованцев узнал о будущем увольнении из интернета. В 2011 году его уволили в прямом эфире гонки.
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