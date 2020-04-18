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IBU по ошибке прислал «БХГ» Йоханнеса Фуркаду, Мартен предложил не меняться обратно
Эпичный провал тех, кто занимался доставкой.
Международный союз биатлонистов (IBU) допустил ошибку при рассылке «Хрустальных глобусов» победителям общего и малого зачетов. «БХГ» Йоханнеса Бё достался Мартену Фуркаду.
«Большой хрустальный глобус» Йоханнеса прислали мне, а мой «Малый глобус» за индивидуальные гонки отправили ему. Я предложил ему так и оставить, он сильно не возражал», – сказал 31-летний Фуркад в прямом эфире инстаграма с Эмильеном Жаклином. Запись эфира приводит L'Equipe.
- В общем зачете Бё и Фуркада разделило два очка в пользу норвежца.
- Фуркад завершил карьеру и выиграл последнюю гонку – пасьют на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Фуркад проиграл восьмой «БХГ» из-за дурацкого правила. Он набрал больше очков, чем Бё