Международный союз биатлонистов (IBU) допустил ошибку при рассылке «Хрустальных глобусов» победителям общего и малого зачетов. «БХГ» Йоханнеса Бё достался Мартену Фуркаду.

«Большой хрустальный глобус» Йоханнеса прислали мне, а мой «Малый глобус» за индивидуальные гонки отправили ему. Я предложил ему так и оставить, он сильно не возражал», – сказал 31-летний Фуркад в прямом эфире инстаграма с Эмильеном Жаклином. Запись эфира приводит L'Equipe.

В общем зачете Бё и Фуркада разделило два очка в пользу норвежца.

Фуркад завершил карьеру и выиграл последнюю гонку – пасьют на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Фуркад проиграл восьмой «БХГ» из-за дурацкого правила. Он набрал больше очков, чем Бё

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