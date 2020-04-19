Сильнейшая биатлонистка последних сезонов Доротея Вирер выложила волнующее фото в купальнике.

На снимке чемпионка наслаждается солнцем и теплом в темных очках. Вместо слов Дора оставила в подписи три солнышка.

Вирер стала первой за 18 лет биатлонисткой, которая защитила победу в общем зачете Кубка мира. Это никому не удавалось со времен шведки Магдалены Форсберг, которая побеждала шесть раз подряд с сезона-1996/97 по сезон-2001/02

Также Вирер взяла два золота и два серебра на домашнем чемпионате мира-2020 в Антхольце.

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