СБР утвердил тренерский штаб Польховского на сезон-2020/21

Правление Союза биатлонистов России утвердило тренерский штаб национальной команды, предложенный Валерием Польховским. Заседание состоялось 20 апреля в режиме видеоконференции.

Мужская команда (основа): Роберт Кабуков, Максим Максимов, Артем Истомин.

Женская команда (основа): Владимир Королькевич, Николай Загурский.

Об этом было объявлено на официальном сайте СБР.

В сезоне-2019/20 сборной России руководил Анатолий Хованцев. Старшим тренером мужской команды был Сергей Белозеров, женской – Виталий Норицын.

На ЧМ-2020 сборная России завоевала золото и бронзу. Обе медали команде принес Александр Логинов.

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