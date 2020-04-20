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СБР утвердил тренерский штаб Польховского на сезон-2020/21
Эти тренеры будут вести сборную России на Кубке мира.
Правление Союза биатлонистов России утвердило тренерский штаб национальной команды, предложенный Валерием Польховским. Заседание состоялось 20 апреля в режиме видеоконференции.
- Мужская команда (основа): Роберт Кабуков, Максим Максимов, Артем Истомин.
- Женская команда (основа): Владимир Королькевич, Николай Загурский.
Об этом было объявлено на официальном сайте СБР.
- В сезоне-2019/20 сборной России руководил Анатолий Хованцев. Старшим тренером мужской команды был Сергей Белозеров, женской – Виталий Норицын.
- На ЧМ-2020 сборная России завоевала золото и бронзу. Обе медали команде принес Александр Логинов.
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