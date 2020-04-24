Биатлон

Фуркад – о карантине: «Застрял дома с женой и двумя психами»

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Мартен Фуркад, ФранцияМартен Фуркад, Франция

Мартен Фуркад, Франция

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Мартен срочно прокачивает отцовские скиллы.

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад в шутливой форме поделился впечатлениями от нахождения на карантине по коронавирусу.

«Застрял дома с женой и двумя психами», – такие слова 31-летний француз поставил в описание профиля инстаграма.

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  • Мартен и его девушка Элен воспитывают двух дочерей – Манон (родилась в 2015 году) и Инес (родилась в 2017-м).
  • Перед последней гонкой сезона-2019/20 Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры. В том масс-старте француз финишировал первым, но проиграл «Большой хрустальный глобус».

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